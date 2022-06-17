Апраксин двор в Петербурге GloraX и КЦ «ПИТЕР» реконструируют за 50 млрд

Апраксин двор в Петербурге GloraX и КЦ «ПИТЕР» реконструируют за 50 млрд. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Апраксин двор в Петербурге GloraX и КЦ «ПИТЕР» реконструируют за 50 млрд. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Санкт-Петербурге до 2029 года планируют закончить реконструкцию Апраксина двора.

Проектом восстановления займутся строительная компания GloraX совместно с концерном «Питер» Николая Пономарева, владеющего частью объекта. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на владельца GloraX Андрея Биржина.

Строительная компания 16 июня подписала в рамках Международного экономического форума соглашение с правительством Петербурга.

Отмечается, что инвестиции в развитие Апраксина двора составят около 50 млрд рублей. Биржин поделился, что в рамках проекта под общественно-деловую функцию будут перепрофилированы не только площади концерна «Питер», но и городские помещения.

Работы планируют начать в 2023-2024 годах и закончить к 2029 году.

В общей сложности концерну принадлежит свыше 30 тысяч квадратных метров на территории Апраксина двора. Еще в 2018 году девелопер заявил о реконструкции объекта стоимостью более пяти млрд рублей, но работы так и не начались.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на базе «Трансмашхолдинг» планируют создать производство современного электрического транспорта на 1 00 рабочих мест.