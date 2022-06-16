Развитием электрического транспорта в Петербурге займется «Трансмашхолдинг»

В Северной столице на базе «Трансмашхолдинг» планируют создать производство современного электрического транспорта на 1 00 рабочих мест.

Соглашение на соответствующий проект был подписан сегодня, 16 июня, губернатором Петербурга Александром Бегловым и гендиректором компании Кириллом Липой в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба » Трансмашхолдинга».

В рамках задуманного проекта планируется создание подвижного состава не только для Петербурга, но и для всей России. Известно, что в общей сложности объем инвестиций в проект до 2024 года составит не менее 3 миллиардов рублей.

Так, будет выпущен широкий спектр моделей нового пассажирского электротранспорта, а также подвижной состав для метро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с июля в центре Северной столицы планируют расширить действие парковочных разрешений.