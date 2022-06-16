Зону платной парковки в центре Петербурга планируют расширить с 1 июля

Зону платной парковки в центре Петербурга планируют расширить с 1 июля
Зону платной парковки в центре Петербурга планируют расширить с 1 июля. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

Со следующего месяца в центре Северной столицы планируют расширить действие парковочных разрешений.

Соответствующий проект постановления на сайте правительства Петербурга опубликовал городской комитет по транспорту.

Планируется, что полученное для парковки разрешение в одном из МО, например,»Смольнинское», «Литейный округ», «Владимирский округ», «Лиговка-Ямская», будет работать и в других.

Отмечается, что новое постановление вступит в силу с первого июля 2022 года. В это время на территории указанных муниципальных образований будет расширена зона платной парковки, которая включит в себя еще 56 улиц в Центральном районе.

Предполагается, что, начиная с 1 сентября, платная парковка будет на всех центральных улицах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские водители положительно реагируют на введение платной парковки в центре Северной столицы — поиски места для стоянки теперь занимают намного меньше времени.

Городской комитет по транспорту новости СПб парковка транспорт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
У моста Александра Невского Hyundai сбил подростка на электросамокате
Новак: большинство покупателей российского газа согласились оплачивать его ...
Развитием электрического транспорта в Петербурге займется ...
Со следующего месяца тарифы ЖКУ в России повысятся на 3,2%–6,5%
В Кировском районе несовершеннолетняя отравилась, выпив около 20 таблеток ...
В России вакцинацию от коронавируса могут внести в национальный календарь ...
Роспотребнадзор рассказал, как спастись от антибиотиков в еде
Песков заявил, что готов на все, даже пересесть на «Ладу»