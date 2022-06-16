Зону платной парковки в центре Петербурга планируют расширить с 1 июля

Со следующего месяца в центре Северной столицы планируют расширить действие парковочных разрешений.

Соответствующий проект постановления на сайте правительства Петербурга опубликовал городской комитет по транспорту.

Планируется, что полученное для парковки разрешение в одном из МО, например,»Смольнинское», «Литейный округ», «Владимирский округ», «Лиговка-Ямская», будет работать и в других.

Отмечается, что новое постановление вступит в силу с первого июля 2022 года. В это время на территории указанных муниципальных образований будет расширена зона платной парковки, которая включит в себя еще 56 улиц в Центральном районе.