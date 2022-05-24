Центр Петербурга до конца года станет зоной платной парковки

Центр Петербурга до конца года станет зоной платной парковки
Центральный и Адмиралтейский районы станут зоной платной парковки. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Все улицы Центрального и Адмиралтейского районов станут зоной платной парковки до конца 2022 года.

Замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что городские водители положительно реагируют на введение платной парковки в центре Северной столицы — поиски места для стоянки теперь занимают намного меньше времени.

«Это все работает одновременно вместе с теми полномочиями по эвакуации транспортных средств. Мы администрируем нарушителей, которые ставят свои автомобили под знаками «Стоянка и остановка запрещены», — отметил чиновник.

По его словам, иногда на платных парковках собираются пробки из-за нарушителей, оставляющих машины вторым рядом под запрещающим знаком. Поэтому в зонах платной автостоянки всегда работает эвакуация.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что всего в 2022 году зона платной парковки в Северной столице «прирастет» 265 улицами.

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