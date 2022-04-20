В центре Петербурга расширят зону платной парковки

Зона платной парковки в центре Петербурга расширится. Это будет происходить в три этапа. Всего в 2022 году зона платной парковки в Северной столице «прирастет» 265 улицами.

Расширение коснется Центрального и Адмиралтейского районов.

По данным комитета по транспорту, в Центральном районе парковка будет расширяться в два этапа. Так, 1 июля платная парковка появится на 56 улицах, еще 56 станут платными в сентябре. А в Адмиралтейском районе платная парковка расширится через два месяца, она появится на 153 улицах.

Таким образом, к концу этого года парковочное пространство Петербурга будет увеличено почти до 28 тыс. машиномест на 364 улицах.

Сейчас платная парковка действует на 99 улицах в Центральном районе.

Напомним, в прошлом году 1 декабря начала работу новая зона платной парковки. Это 71 улица Центрального района – в границах Невского проспекта, Воскресной наб., Синопской наб. и наб. реки Фонтанки. Обустроено более 5,4 тыс. платных парковочных мест.