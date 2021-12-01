В центре Петербурга заработала новая зона платной парковки

В центре Петербурга заработала новая зона платной парковки
Новая зона платной парковки охватила 71 улицу. Фото: комитет по транспорту

Она будет функционировать с 8 утра до 8 вечера.

В центре Санкт-Петербурга сегодня, 1 декабря, начала работу новая зона платной парковки. Речь идет о 71 улице Центрального района – в границах Невского проспекта, Воскресной набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Она будет работать с 8 утра до 8 вечера, говорится в сообщении Смольного.

Власти обустроили более 5,4 тысяч платных парковочных мест. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что парковка позволит разгрузить центр.

«Единый почасовой тариф для автотранспорта категории В теперь составляет 100 рублей, для категории А и М – 38 рублей, категории С – 190 рублей»,

— говорится в сообщении.

Люди, живущие в зоне платной парковки, смогут приобрести годовое парковочное разрешение. Есть также ряд льготников, для которых парковка останется бесплатной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новая платная парковка в центре Петербурга заработает с 1 декабря.

новости СПб платная парковка Центральный район


 

Новости партнеров
Бизнесмены и жители Петербурга заставили Беглова одуматься
Бизнесмены и жители Петербурга заставили Беглова одуматься
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Петербурга заработала новая зона платной парковки
На Юнтоловском в подъезде нашли два трупа и шприц
Агапитова стала новым омбудсменом по правам человека
На Лиговском агрессивный пассажир избил кондуктора
В Ленобласти задержали мужчин, обворовавших детский сад
Строители, оставшиеся без зарплат, устроили погром в подъезде нового ЖК
На Новостроек тушили двухкомнатную квартиру
ЗакС поддержал идею о приватизации ГУП «ТЭК СПб»