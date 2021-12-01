В центре Петербурга заработала новая зона платной парковки

Она будет функционировать с 8 утра до 8 вечера.

В центре Санкт-Петербурга сегодня, 1 декабря, начала работу новая зона платной парковки. Речь идет о 71 улице Центрального района – в границах Невского проспекта, Воскресной набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Она будет работать с 8 утра до 8 вечера, говорится в сообщении Смольного.

Власти обустроили более 5,4 тысяч платных парковочных мест. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что парковка позволит разгрузить центр.

«Единый почасовой тариф для автотранспорта категории В теперь составляет 100 рублей, для категории А и М – 38 рублей, категории С – 190 рублей»,

— говорится в сообщении.

Люди, живущие в зоне платной парковки, смогут приобрести годовое парковочное разрешение. Есть также ряд льготников, для которых парковка останется бесплатной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новая платная парковка в центре Петербурга заработает с 1 декабря.