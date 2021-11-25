Новая платная парковка в центре Петербурга заработает с 1 декабря

Новая платная парковка в центре Петербурга заработает с 1 декабря
К настоящему моменту выполнено 97% работ. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Центральном районе завершают обустройство зоны платной парковки.

В комитете по транспорту сообщили, что платное парковочное пространство с 1 декабря заработает в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.

На всех улицах уже нанесли более 10 тысяч квадратных метров специальной разметки синего цвета. Рабочие заканчивают установку дорожных знаков, общее количество которых достигнет 3,1 тысячи. К настоящему моменту выполнено 97% работ.

До 1 декабря в новой зоне установят 40 паркоматов. По данным комитета, ими пользуются лишь 26% автомобилистов, остальные оплачивают парковку через приложение «Парковка Петербурга».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цена за платную парковку в центре Петербурга может достичь 100 рублей в час.

новости СПб платная парковка Центральный район


 

Новости партнеров
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние "Спутника" на организм
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Льняное является самым полезным среди масел
Льняное является самым полезным среди масел
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новая платная парковка в центре Петербурга заработает с 1 декабря
Финляндия продлила ограничения на границе с Россией из-за COVID-19
Путин сообщил об угрозе для жизней спасателей на шахте «Листвяжная»
В Петербурге закроют движение по двум улицам
На 30% вырос объем ипотечного портфеля Сбербанка на Северо-Западе
Эрмитаж с 1 декабря вернет бесплатное посещение для льготников
У задержанного за хулиганство в Колпино нашли килограмм мефедрона
На петербуржца, сообщившего о бомбе в ТРЦ «Галерея», завели дело