Новая платная парковка в центре Петербурга заработает с 1 декабря

В Центральном районе завершают обустройство зоны платной парковки.

В комитете по транспорту сообщили, что платное парковочное пространство с 1 декабря заработает в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.

На всех улицах уже нанесли более 10 тысяч квадратных метров специальной разметки синего цвета. Рабочие заканчивают установку дорожных знаков, общее количество которых достигнет 3,1 тысячи. К настоящему моменту выполнено 97% работ.

До 1 декабря в новой зоне установят 40 паркоматов. По данным комитета, ими пользуются лишь 26% автомобилистов, остальные оплачивают парковку через приложение «Парковка Петербурга».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цена за платную парковку в центре Петербурга может достичь 100 рублей в час.