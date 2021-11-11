Цена за платную парковку в центре Петербурга может достичь 100 рублей в час

Цена за платную парковку в центре Петербурга может достичь 100 рублей в час
Цена за платную парковку в центре Петербурга может достичь 100 рублей в час. Фото: pixabay.com

Комитет по тарифам рассматривает возможность увеличения цены за парковку на стоянке в центре Северной столицы.

С расширением зон платной парковки может подняться и цена на пользование ими. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по тарифам. На сегодняшний день стоимость парковки в центре составляет 60 рублей, но в будущем может подняться до 100.

«Этот вопрос будет рассмотрен на совещании с правительством Петербурга в конце ноября. Мы получили заявку от транспортного блока, однако пока она на рассмотрении. Рассматриваются разные варианты, в том числе 100 рублей за час», — заявили в пресс-службе.

С 1 декабря 2021 года новые адреса парковки будут действовать еще на 71 улице.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минюст вводит правила для автомобилистов, а также ужесточает старые.

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