Минюст вводит новые штрафы для российских автомобилистов

Минюст вводит новые штрафы для российских автомобилистов
Минюст вводит новые штрафы для российских автомобилистов. Фото: Baltphoto

Автомобилистов в России предупредили о введении новых правил ПДД. Новые правила указаны в кодексе от Минюста.

Минюст вводит новые правила для российских автомобилистов, так, повторно грязные номера с нечитаемыми цифрами могут привести к штрафу в размере 5 тысяч рублей или, в худшем случае, лишению прав. Об этом пишет «Коммерсант».

Чрезмерная тонировка стекол в систематических нарушениях может привести к штрафу около трех тысяч рублей. Также за отказ остановиться наказание теперь будет жестче, чем раньше. В статье КоАП указан штраф в 500-800 рублей. За неоднократный отказ остановки с последующим возникновением опасной ситуации на дороге может быть вынесен штраф в размере 40 тысяч рублей или лишение прав до 3-ех лет.

Увеличится штраф за стоянку вне специально отведенных мест, именуемых «карманами», с 1-й тысячи рублей до 3-х тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в проект Кодекса об административных правонарушениях внесли пункт, который гласит о лишении прав на период от одного года до полутора лет в случае систематического грубого нарушения ПДД.

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