Минюст предложил лишать прав за систематическое грубое нарушение ПДД

В проект Кодекса об административных правонарушениях внесли пункт о лишении прав на период от одного года до полутора лет за систематическое грубое нарушение ПДД.

О том, что в Минюст планируют ужесточить кодекс в части транспортных нарушений, говорилось в январе. Тогда отмечали, что водителя, допустившего в течение года три грубых нарушения правил дорожного движения, таких как выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Также планируется усилить наказания за пьяное вождение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неоплаченные штрафы ГИБДД стали поводом для ареста внедорожника петербуржца. Оказалось, что за плечами владельца транспортного средства более 170 административных штрафов. Общий долг составил почти 260 тысяч рублей, мужчина также не оплачивал налоги и исполнительский сбор.