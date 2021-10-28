У петербуржца, проигнорировавшего 170 штрафов от ГИБДД, отобрали внедорожник

У петербуржца, проигнорировавшего 170 штрафов от ГИБДД, отобрали внедорожник
Общий долг составил почти 260 тысяч рублей. Авто. Фото: pexels

Неоплаченные штрафы ГИБДД стали поводом для ареста внедорожника петербуржца.

Оказалось, что за плечами владельца транспортного средства более 170 административных штрафов.

Общий долг составил почти 260 тысяч рублей, мужчина также не оплачивал налоги и исполнительский сбор.

Выяснилось, что за рулем внедорожника был не должник, а его друг, который часто брал машину для личного пользования. В отношении транспортного средства был составлен акт описи и ареста, на место проведения исполнительных действий был вызван эвакуатор.

Если в ближайшее время должник не погасит свои долги, внедорожник будет реализован в счет погашения имеющихся задолженностей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге судебные приставы забрали автомобиль местной жительницы. У женщины полно долгов по кредитам и за коммуналку.

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