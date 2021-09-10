Долги и пьяная езда: у петербурженки без прав арестовали автомобиль

У петербурженки забрали автомобиль за долги. Фото: ГУФССП России по Петербургу

У петербурженки забрали автомобиль за долги. Фото: ГУФССП России по Петербургу

В Петербурге судебные приставы забрали автомобиль местной жительницы. У женщины полно долгов по кредитам и за коммуналку.

33-летнюю гражданку лишили прав за нетрезвое вождение, кроме этого, женщина не торопилась платить по счетам и продолжала ездить на машине.

В Выборгском РОСП ГУФССП России были возбуждены исполнительные производства. Автоледи задолжала по коммунальным платежам, кредиту и штрафу более 180 тыс. рублей.

Судебным приставам ГИБДД сообщили о машине должницы. С помощью спецсистемы была получена информация о передвижении авто. Однако когда службы нагрянули в квартиру женщины, то дверь им никто не открыл. По словам соседей, автоледи любительница алкоголя и шумных вечеринок.

В результате иномарку нашли на парковке рядом с домом. Судебные приставы арестовали машину и отправили ее на спецстоянку.

В случае, если автоледи не заплатит по счетам, иномарку реализуют в счет погашения задолженностей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с бизнес-леди взяли 100 тыс. рублей за незаконную продажу алкоголя.