С бизнес-леди взяли 100 тыс. рублей за незаконную продажу алкоголя

С бизнес-леди взяли 100 тыс. рублей за незаконную продажу алкоголя
Приставы взыскали с бизнес-леди 100 тыс. рублей. Фото: Baltphoto

В Петербурге с женщины взыскали штраф за реализацию алкоголя без соответствующей лицензии.

Как сообщает Федеральная служба судебных приставов 6 сентября, прокуратура Красногвардейского района проверила продуктовый магазин на Заневском проспекте. Оказалось, что там продают алкоголь, не имея на это права.

Владелицей магазина оказалась женщина. Ее обязали заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Однако гражданка не торопилась избавится от задолженности.

Тогда судебные приставы выяснили, что у петербурженки, помимо внедорожника, есть еще два земельных участка, на которых располагаются жилые дома. На данное имущество были вынесены запреты регистрационных действий.

Такая мера повлияла на предпринимательницу, и она оплатила штраф в кратчайшие сроки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила почти миллион рублей за затопленную квартиру.

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