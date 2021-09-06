С бизнес-леди взяли 100 тыс. рублей за незаконную продажу алкоголя

В Петербурге с женщины взыскали штраф за реализацию алкоголя без соответствующей лицензии.
Как сообщает Федеральная служба судебных приставов 6 сентября, прокуратура Красногвардейского района проверила продуктовый магазин на Заневском проспекте. Оказалось, что там продают алкоголь, не имея на это права.
Владелицей магазина оказалась женщина. Ее обязали заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Однако гражданка не торопилась избавится от задолженности.
Тогда судебные приставы выяснили, что у петербурженки, помимо внедорожника, есть еще два земельных участка, на которых располагаются жилые дома. На данное имущество были вынесены запреты регистрационных действий.
Такая мера повлияла на предпринимательницу, и она оплатила штраф в кратчайшие сроки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила почти миллион рублей за затопленную квартиру.