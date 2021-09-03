Петербурженка получила почти миллион рублей за затопленную квартиру

Жительница Пушкина получила 954 тысяч рублей в качестве компенсации от соседей за затопленную квартиру.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу, пострадавшая петербурженка пожаловалась на то, то в ее квартиру затопило горячей водой. Выяснилось, что в квартире должников были обрезаны все стояки отопления, обрезанных стояках отсутствовали краны и заглушки, что и привело к аварии.

У жительницы квартиры снизу пострадали кухонный гарнитуры, угловые витрины и межкомнатные двери.

Однако соседи не торопились возмещать ущерб. В ситуацию вмешались судебные приставы и ограничил должникам выезд за границу, после чего они компенсировали убытки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге судебные приставы взыскали в пользу администратору паркинга около 494 тыс. рублей. Как сообщает Главное управление ФССП России по городу, бывший работник сумел доказать, что был уволен незаконно. Сотрудник получил заработную плату за время своего вынужденного прогула.