Приставы Петербурга вернули администратору паркинга почти 500 тыс.

В Петербурге судебные приставы взыскали в пользу администратору паркинга около 494 тыс. рублей.

Как сообщает Главное управление ФССП России по городу, бывший работник сумел доказать, что был уволен незаконно. Сотрудник получил заработную плату за время своего вынужденного прогула.

Петербуржец подал иск в Колпинский районный суд с иском в отношении бывшего работодателя — управляющей компании.

Интересно, что когда гражданина брали на работу, то помимо заявления о принятии на работу, его попросили написать заявление об увольнении, в котором не стоило прописывать причину увольнения, а также указывать даты.

Через некоторое время управляющая устно заявила, что компания больше не нуждается в услугах администратора территории и паркинга.

Мужчина подал в суд. Орган власти принял решение взыскать невыплаченную заработную плату и компенсацию морального вреда в размере 494 тысячи рублей, посчитав незаконным увольнение петербуржца после проведенной экспертизы в АНО «Центр судебной экспертизы «ПетроЭксперт».

Организация перечислила взыскателю заявленную сумму.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы Петербурга заставили должников выплатить 360 млн по алиментам.