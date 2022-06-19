Аллерголог назвала группу людей, больше всего подверженную укусам комаров

Комары — это одна из самых распространенных проблем летом. От нее страдают все люди, но некоторым, все же повезло меньше. Эксперт рассказала, кто больше остальных подвержен нападению назойливых кровопийц.

Аллерголог Ирина Ярцева объяснила, что есть определенный принцип, по которому комары выбирают своих жертв. Об этом она побеседовала с ради Sputnik.

По словам аллерголога, комаров привлекает тепло крови человека. Люди, которые не разбираются в медицине часто пытаются предугадать, что для комаров, так скажем, вкуснее. Кому-то кажется, что выбор кровопийц зависит от группы крови человека, а кто-то связывает предпочтения насекомых с лишним весом. Некоторые даже приписывают множественные укусы — состоянию алкогольного опьянения.

На самом деле, все гораздо проще, заметила Ярцева. У комаров включается своеобразный «тепловизор». Они видят инфракрасное излучение и летят на тепло сосудов, крови. Эксперт предположила, что если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей — чаще. Однако спастись от насекомых не сможет никто.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 10 по 16 июня к петербургским специалистам пришло более 1,5 тысяч жителей города, укушенных клещами.