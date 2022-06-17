За неделю в Петербурге клещи напали на 1,5 тысячи петербуржцев

За неделю в Петербурге клещи напали на 1,5 тысячи петербуржцев. Фото: Pxhere

За неделю в Петербурге клещи напали на 1,5 тысячи петербуржцев. Фото: Pxhere

В петербургские медицинские организации продолжают обращаться граждане, столкнувшиеся с клещами. За эту неделю, с 10 по 16 июня, к специалистам пришло более 1,5 тысяч жителей Петербурга.

По поводу присасывания клещей к медикам обратилось порядка 1560 человек, включая 296 несовершеннолетних. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Из районов лидируют по количеству пострадавших Пушкинский, где зафиксировано 58 человек, Курортный с 35 людьми и Приморский с 19. В черте Петербурга кровопийцы напали на 173 человека.

Также врачи зафиксировали 2 случая заболеваний клещевым вирусным энцефалитом среди взрослых. Клещи напали на граждан в Волховском районе Ленинградской области и Псковской области. Дополнительно выявлено 4 случая иксодового клещевого боррелиоза, один из них нашли у ребёнка до 14 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что , с 3 по 9 июня к петербургским медикам обратились 1257 человек, укушенных клещами. Среди них было 290 детей.