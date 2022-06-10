За неделю два петербуржца подхватили клещевой энцефалит

За неделю два петербуржца подхватили клещевой энцефалит
От укусов клеща пострадали два петербуржца. Фото: pixabay

За прошлую неделю в больницах Петербурга выявили два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

Как сообщает городской Роспотребнадзор, с 3 по 9 июня к медикам обратились 1257 человек, укушенных клещами. Среди них было 290 детей.

У двоих пациентов после встречи с клещами выявили вирусный энцефалит. Оба взрослые и не были привиты против болезни. Один из них подцепил клеща в Ломоносовском районе Ленобласти, а второй — в Гатчинском.

В черте Петербурга от укусов членистоногих пострадали 158 человек. Чаще всего клещи нападали на людей в Пушкинском и Курортном районах, где выявлено по 40 случаев.

Кроме того, медики выявили пять случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребенка младше 14 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы самые опасные районы Петербурга, где клещи покусали больше всего человек.

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