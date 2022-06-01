Названы самые опасные районы Петербурга, где клещи покусали больше всего человек

Названы самые опасные районы Петербурга, где клещи покусали больше всего человек. Фото: pixabay

Названы самые опасные районы Петербурга, где клещи покусали больше всего человек. Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре рассказали, где чаще всего в петербуржцев впивались клещи, а также сколько человек уже стали жертвой насекомых.

Выяснилось, что больше всего от укусов клещей пострадали жители Пушкинского района (124 петербуржца) и Гатчинского района в области (187 жителей). Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора Санкт-Петербурга и ЛО.

В общей сложности с начала сезона от укусов клещей пострадал 3 381 житель Петербурга, при этом среди пострадавших 793 ребенка до 17 лет. С начала 2022 года насчитывается 1 158 пострадавших от клещей, среди которых 307 детей.

В Петербурге от клещей пострадали более 3 тысяч человек. Экспертиза выявила у 431 клеща энцефалит, у 91 — боррелиоз.

Кроме Пушкинского много встреч с клещами произошло в Курортном районе, Приморском районе, Выборгском районе и Колпинском районе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до этого в больницы Петербурга за неделю обратились 1009 человек, покусанные клещами.