Названы самые опасные районы Петербурга, где клещи покусали больше всего человек

Названы самые опасные районы Петербурга, где клещи покусали больше всего человек
Названы самые опасные районы Петербурга, где клещи покусали больше всего человек. Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре рассказали, где чаще всего в петербуржцев впивались клещи, а также сколько человек уже стали жертвой насекомых.

Выяснилось, что больше всего от укусов клещей пострадали жители Пушкинского района (124 петербуржца) и Гатчинского района в области (187 жителей). Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора Санкт-Петербурга и ЛО.

В общей сложности с начала сезона от укусов клещей пострадал 3 381 житель Петербурга, при этом среди пострадавших 793 ребенка до 17 лет. С начала 2022 года насчитывается 1 158 пострадавших от клещей, среди которых 307 детей.

В Петербурге от клещей пострадали более 3 тысяч человек. Экспертиза выявила у 431 клеща энцефалит, у 91 — боррелиоз.

Кроме Пушкинского много встреч с клещами произошло в Курортном районе, Приморском районе, Выборгском районе и Колпинском районе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до этого в больницы Петербурга за неделю обратились 1009 человек, покусанные клещами.

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