Клещи покусали тысячу петербуржцев за неделю

В больницы Петербурга за последнюю неделю обратились 1009 человек, покусанные клещами.

По данным городского Роспотребнадзора, среди укушенных был 171 ребенок в возрасте до 17 лет.

В черте города было зафиксировано 115 случаев нападения членистоногих на людей. Больше всего укусов было в Пушкинском районе (42), Курортном (29) и Приморском (14). Также петербуржцев часто кусали в Выборгском и Красногвардейском районах — семь и пять пострадавших соответственно.

Всего с начала сезона клещи напали на 3,9 тысячи петербуржцев, в том числе 793 детей. На территории Петербурга были укушены 363 человека, все остальные встретились с клещами за городом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев с питомцами предупредили о проснувшихся клещах.