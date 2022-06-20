Зафиксировано рекордное с 2015 года укрепление курса рубля

В ходе торгов на Московской бирже сегодня, 20 июня, курс доллара рекордно укрепился с 2015 года.

В результате курс достиг отметки в 55,55 рубля за доллар, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар достиг отметки 55,59 рублей, таким образом произошло снижение на 0,82%. При этом евро составляет 58,32 рублей, — снижение на 0,61%. Еще в 2015 году курс доллара составлял от 50,59 до 69,68 рублей. Таким образом, курс доллара до уровня, который наблюдался 7 лет назад.

Уже больше месяца курсы валют продолжают стремительно падать. За 10 июня доллар находился на отметке 57,36 рублей, а евро установился в 60,9 рублей. Российские власти планируют вернуть курс рубля к отметке 70-80 рублей за доллар. Укрепление рубля началось в конце марта из-за введенных антироссийских санкций. По мнению вице-премьера России Андрея Белоусова, сейчас уже плохо работает механизм, помогавший поддерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса. Главным его элементом являлось бюджетное правило.