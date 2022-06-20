Назван оптимальный курс рубля и планируемые механизмы его снижения

В настоящее время некоторые эксперты считают рубль «переукрепленным». По их мнению необходимо снижение курса и выработка новых механизмов работы в этом направлении.

По мнению первого вице-премьера России Андрея Белоусова, оптимальный для экономики курс рубля оценивается в 70-80 рублей за доллар. Эксперт отметил, что в правительстве предпринимаются попытки, чтобы вернуть рубль к этим значениям. Об этом пишет «Интерфакс».

Сейчас уже плохо работает механизм, помогавший поддерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса. Главным его элементом являлось бюджетное правило, отметил Белоусов. У ЦБ РФ расширялись возможности управления эмиссией, а, как считает эксперт, это являлось одним из краеугольных камней таргетирования инфляции. На сегодняшний день из-за блокировки резервов Банка России и автоматического в силу этого приостановкой или отменой бюджетного правила прежний механизм перестал работать.

Сейчас рассматривается переход к таргетированию рубля, а не инфляции. Белоусов подчеркнул, что такая дискуссия уже идет. Дополнительно правительству необходимо создать условия для развития, инвестиций и роста производства, а также заняться увеличением внутреннего спроса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению западных аналитиков, российский рубль является лучшей мировой валютой.