Эксперты назвали рубль лучшей мировой валютой и рассказали о настоящей стоимости доллара

По мнению западных аналитиков, российский рубль является лучшей мировой валютой. На фоне сложившейся ситуации его курс не рушится, а наоборот.

Казалось бы, все должно быть иначе из-за санкций Запада, но сейчас на рынке сложилась уникальная ситуация. Об этом в материале РИА Новости пишет финансовый обозреватель Ирина Бадмаева.

По данным агентства Bloomberg, с начала 2022 года рубль укрепился к доллару на 11%. Такой показатель означал максимальное укрепление среди трех десятков основных мировых валют. Предполагается, что подобный показатель — это результат действий правительства и Центрального банка России, который предпринял достаточно непростые меры. В частности, чтобы защитить сбережения населения, ключевую ставку подняли до 20%.

После начала специальной операции на Украине рубль начал сильно падать, стоимость доллара зашкаливала за 120 рублей, евро достигло 130 рублей.

Тогда, власти приняли решение повысить ставку, ограничить движение капитала для частных лиц и компаний. Сейчас оплата в валюте возможна только по специальным разрешениям или по большим контрактам. Кроме того, появилась комиссия на покупку долларов и евро, а также ограничен вывоз средств из страны. Основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов рассказал, что российских экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки.

Однако, по мнению директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, курс рубля не отражает реального состояния российской экономики. В свою очередь, валютный эксперт Wells Fargo Securities Брендан МакКенн выразил мнение, что без поддержки властей доллар стоил бы 180 рублей.

Однако большинство экспертов уверено, что для определения реального курса рубля необходимо снять валютные ограничения. В таком случае, по мнению главного экономиста информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, доллар будет стоить около 75–85 рублей.

Отмечается, что более дешевая западная валюта по отношению к рублю помогает Минфину тогда, когда дело доходит до выплаты внешнего долга. Но сильный рубль может иметь и негативные стороны. Так, основной доход бюджета складывается из налогов от поставок энергоносителей за рубеж. Чем сильнее рубль, тем меньше выручка экспортеров и меньше денег поступает в казну.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские контрмеры в ответ на введенные против нее санкции западных стран нанесли доллару серьезный удар, в связи с чем изменилось его положение в международной финансовой системе.