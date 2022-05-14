Эксперт рассказал, как обстоят дела у доллара на фоне российских контрмер в ответ на санкции

Эксперт рассказал, как обстоят дела у доллара на фоне российских контрмер в ответ на санкции. Фото: Pixabay

Эксперт рассказал, как обстоят дела у доллара на фоне российских контрмер в ответ на санкции. Фото: Pixabay

Китайский аналитик заявил, что контрмеры России в ответ на введенные против нее санкции западных стран нанесли доллару серьезный удар, в связи с чем изменилось его положение в международной финансовой системе.

Аналитик Гао Дэшен считает, что решение России расширить использование отечественной валюты в расчетах с другими странами является опасным для США шагом. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на статью китайского издания «Хуаньцю шибао».

Эксперт отметил, что «мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру», так как заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании отечественной валюты в качестве расчетной единицы при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в «недружественные страны и регионы» сильно повлияло на монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 10 мая курс юаня к доллару упал до нового минимумам — 6,7134, — это самый маленький показатель с 30 октября 2020 года.