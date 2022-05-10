Центробанк Китая продолжает понижать курс юаня к доллару

Народный банк Китая снова понизил курс национальной валюты.

Во вторник, 10 мая, курс юаня к доллару упал до нового минимумам — 6,7134, — это самый маленький показатель с 30 октября 2020 года, что следует из данных Центробанка, пишет ТАСС.

В прошлый четверг средней обменный курс показал рост на 505 базисных пунктов, но в пятницу он снова резко упал сразу на 660 базисных пунктов, а в понедельник падение продолжилось. В результате юань подешевел еще на 567 базисных пунктов, и вот сейчас, во вторник — на 235.

Снижение курса национальной валюты началось ЦБ Китая с конца апреля на фоне локдауна в Шанхае и им перебоев в производстве и логистике, а также новой вспышки COVID-19 в Пекине.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт назвал валюту, которая сейчас могла бы заменить доллар в плане инвестиций. Так, рекомендует обратить внимание на юань.