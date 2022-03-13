Для краткосрочных и среднесрочных инвестиций в России аналитик рекомендовал использовать юань

Эксперт назвал валюту, которая могла бы заменить доллар в плане инвестиций. Так, сейчас рекомендует обратить внимание на юань.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что для краткосрочных и среднесрочных инвестиций в России лучше использовать юань. Об этом пишет агентство «Прайм».

Бабин заявил, что китайский юань может стать валютой, заменяющей доллар. Он подчеркнул, что объемы торгов юанем на бирже растут, что связано с величиной экономики Китая, которая является второй по величине после США. Также КНР- это крупнейший партнер России в области внешней торговли. В связи с этим аналитик рекомендовал использовать юань для краткосрочных и среднесрочных инвестиций.

Эксперт считает, что на фоне санкций и добровольного отказа от многих внешнеторговых контрагентов во взаимодействии ожидается, что торговые операции между России и Китаем будут расти, в том числе будет увеличиваться и взаимный расчет в юанях и рублях, что повышает востребованность валюты Китая для инвесторов России.

Также Бабин заметил, что у юаня может увеличиться ликвидность, но при этом может наблюдаться недостаточная диверсификация, так как экономика Китая зависит от экспорта продукции и импорта сырья. Именно в связи с этим для долгосрочных вложений эксперт советовал выбирать японскую иену и швейцарский франк.

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