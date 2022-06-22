Петербурженку пытались изнасиловать под угрозой ножа в Учебном переулке

Петербурженку пытались изнасиловать под угрозой ножа в Учебном переулке
Инцидент произошел в квартире в Учебном переулке. Фото: google.maps

На севере Петербурга полиция задержала мужчину, который пытался изнасиловать сожительницу под угрозой ножа и похитил ее деньги.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 21 июня в полицию сообщили о нападении с ножом в квартире дома №12/2 по Учебному переулку. Прибывшие правоохранители задержали агрессивного 50-летнего гражданина и выяснили, что он с ножом в руках пытался изнасиловать 31-летнюю сожительницу. Также он силой отобрал 1000 рублей.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Мужчину поместили в изолятор, он стал фигурантом трех уголовных дел: о покушении на изнасилование, действиях сексуального характера и разбое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Балтийском вокзале грабитель ударил пассажира по голове и отобрал его рюкзак.

новости СПб покушение на изнасилование разбой учебный переулок


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Более 210 тысяч школьников и студентов проходят бесплатные курсы «Лето ...
В пассажирском порту в Уткиной заводи горит ангар
В Гатчине проходит кинофестиваль под открытым небом «Лето. Парк. Кино»
Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в четверг
Семейство лысух с птенцами заметили в Московском парке Победы
На Пискаревском кладбище почтили память погибших защитников и жителей Ленинграда
Нечто посредственное и пресное: в Петербурге оценили бургеры в обновленных ...
На территории музея «Дорога жизни» появится памятный камень в ...