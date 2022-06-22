Петербурженку пытались изнасиловать под угрозой ножа в Учебном переулке

На севере Петербурга полиция задержала мужчину, который пытался изнасиловать сожительницу под угрозой ножа и похитил ее деньги.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 21 июня в полицию сообщили о нападении с ножом в квартире дома №12/2 по Учебному переулку. Прибывшие правоохранители задержали агрессивного 50-летнего гражданина и выяснили, что он с ножом в руках пытался изнасиловать 31-летнюю сожительницу. Также он силой отобрал 1000 рублей.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Мужчину поместили в изолятор, он стал фигурантом трех уголовных дел: о покушении на изнасилование, действиях сексуального характера и разбое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Балтийском вокзале грабитель ударил пассажира по голове и отобрал его рюкзак.