На Балтийском вокзале грабитель ударил пассажира по голове и отобрал его рюкзак

На Балтийском вокзале грабитель ударил пассажира по голове и отобрал его рюкзак
Петербуржца ограбили на Балтийском вокзале. Фото: citywalls.ru

Транспортные полицейские задержали грабителя-рецидивиста, ограбившего пассажира на Балтийском вокзале.

Как сообщили в пресс-службе Балтийского линейного отдела МВД на транспорте, к полицейским на Балтийском вокзале обратился петербуржец, который сообщил, что его ограбили, и попросил найти преступника.

Со слов потерпевшего, грабитель ударил его по голове, выхватил его рюкзак, а после скрылся. Петербуржец оценил ущерб в 2 500 рублей.

Вскоре злоумышленника нашли и задержали. Им оказался 37-летний мужчина из Новгородской области. За его плечами несколько судимостей за грабежи.

Возбуждено уголовное дело, грабитель арестован. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец нашел гранату во время уборки в своем частном доме.

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