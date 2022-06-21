Петербуржец нашел гранату во время уборки в своем частном доме

Граната лежала на чердаке частного дома. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Граната лежала на чердаке частного дома. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Красносельском районе хозяин частного дома нашел на своем чердаке гранату времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в региональном главке Росгвардии, мужчина нашел похожий на боеприпас подозрительный предмет, когда разбирал мусор чердаке своего частного дома на территории Сергиево. Совершив находку, он сразу позвонил в правоохранительные органы.

К месту оперативно прибыли взрывотехники ОМОН. Они осмотрели предмет и определили, что это очень ржавая ручная граната Ф-1. Боеприпас сохранился со времен ВОВ.

Взрывотехники вывезли гранату на специализированный полигон для уничтожения.

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