Петербуржец нашел гранату во время уборки в своем частном доме

В Красносельском районе хозяин частного дома нашел на своем чердаке гранату времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили в региональном главке Росгвардии, мужчина нашел похожий на боеприпас подозрительный предмет, когда разбирал мусор чердаке своего частного дома на территории Сергиево. Совершив находку, он сразу позвонил в правоохранительные органы.
К месту оперативно прибыли взрывотехники ОМОН. Они осмотрели предмет и определили, что это очень ржавая ручная граната Ф-1. Боеприпас сохранился со времен ВОВ.
Взрывотехники вывезли гранату на специализированный полигон для уничтожения.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под Гатчиной мужчина и его падчерица случайно облились бензином и загорелись. Оба попали в больницу в Гатчине с тяжелыми термическими ожогами.