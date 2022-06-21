Петербуржец нашел гранату во время уборки в своем частном доме

Петербуржец нашел гранату во время уборки в своем частном доме
Граната лежала на чердаке частного дома. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Красносельском районе хозяин частного дома нашел на своем чердаке гранату времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в региональном главке Росгвардии, мужчина нашел похожий на боеприпас подозрительный предмет, когда разбирал мусор чердаке своего частного дома на территории Сергиево. Совершив находку, он сразу позвонил в правоохранительные органы.

К месту оперативно прибыли взрывотехники ОМОН. Они осмотрели предмет и определили, что это очень ржавая ручная граната Ф-1. Боеприпас сохранился со времен ВОВ.

Взрывотехники вывезли гранату на специализированный полигон для уничтожения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под Гатчиной мужчина и его падчерица случайно облились бензином и загорелись. Оба попали в больницу в Гатчине с тяжелыми термическими ожогами.

взрывотехники граната новости СПб ОМОН Росгвардии сергиево


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Жителям Ленинградской области раздали «дальнобойного» интернета
Строительство КАД-2 вокруг Петербурга завершат к 2027 году
Эксперт «Финтех Старт» рассказал о тенденциях в банковских инновациях
Наземный транспорт Петербурга остановят 22 июня для минуты молчания
В Петербурге будут судить медсестру, привязавшую трехгодовалого пациента к стулу
Финал конкурса «Миссис бизнес Россия 2022»
В Петербурге проезд в городском транспорте 22 июня сделают бесплатным для ...
Беглов подвел итоги ПМЭФ-2022: сумма соглашений превысила полтриллиона рублей