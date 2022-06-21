Под Гатчиной мужчина и его падчерица случайно облились бензином и загорелись

В Гатчинском районе Ленобласти два человека госпитализирована с ожогами. Они случайно облились бензином и подожглись.

Как стало известно Gazeta.SPb, несчастный случай произошел ночью 20 июня в селе Воскресенское. Очевидцы вызвали экстренные службы, сообщив, что 47-летний мужчина и его 19-летняя падчерица облились бензином и получили ожоги .

Выяснилось, что подвыпивший мужчина пытался уехать с частного участка на «Волге», но ему помешала супруга. Она отобрала ключи от авто, после чего муж начал угрожать, что подожжет легковушку, если ему не дадут уехать. Угрозы были проигнорированы, из-за чего мужчина схватил канистру с бензином и начал ей размахивать. Горючее попало на него, а рядом в это время горел костер. После пламя перекинулось на падчерицу мужчины, которая пыталась потушить своего отчима.

Оба попали в больницу в Гатчине с термическими ожогами головы, конечностей, туловища и верхних дыхательных путей. Они в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестные хулиганы в масках выстрелили в юношу на проспекте Ветеранов.