Неизвестные хулиганы в масках выстрелили в юношу на проспекте Ветеранов

Конфликт на проспекте Ветеранов закончился стрельбой, после которой госпитализировали 18-летнего парня.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером в отдел полиции обратилась 19-летняя подруга пострадавшего. Она рассказала правоохранителям, что сидела с друзьями на скамейке во дворе дома на проспекте Ветеранов. В это время к ним подошли двое неизвестных в масках и черной одежде и завязали конфликт. Внезапно один из них достал пистолет и выстрелил в 18-летнего юношу.

Пострадавший от рук хулигана самостоятельно обратился в травмпункт с ушибленной раной нижней губы. После оказания помощи его отпустили.

Проводится проверка, злоумышленника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцу воткнули отвертку в шею во дворе на улице Симонова. Задержан 36-летний петербуржец. При себе у него была отвертка, с которой он напал на пострадавшего.