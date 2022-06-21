Петербуржцу воткнули отвертку в шею во дворе на улице Симонова

После драки во дворе на севере Петербурга госпитализировали мужчину с ранением шеи от отвертки.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 20 июня очевидцы вызвали полицию и бригаду скорой помощи к дому 12 по улице Симонова. Там произошла драка, в ходе которой был ранен 34-летний местный житель. Он попал в больницу с ранением шеи.

Полиция выяснила на месте происшествия, что пострадавший на улице распивал алкоголь вместе с отцом и знакомым. К ним подошли двое неизвестных, с которыми у компании произошел конфликт. Завязалась драка, во время которой один из неизвестных воткнул петербуржцу отвертку в шею. После этого обидчики сбежали.

Подозреваемого нашли и задержали вечером 20 июня неподалеку от места происшествия. В полицию попал 36-летний петербуржец. При себе у него была отвертка, с которой он напал на пострадавшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец попал в больницу с проломленным черепом после драки с соседом в коммуналке на Гороховой.