Петербуржец попал в больницу с проломленным черепом после драки с соседом в коммуналке на Гороховой

Драка соседей произошла в коммуналке на Гороховой улице. Фото: google.maps

Драка соседей произошла в коммуналке на Гороховой улице. Фото: google.maps

В коммунальной квартире в центре Петербурга подрались двое соседей. Одного из них госпитализировали.

Как стало известно Gazeta.SPb, 63-летнего жильца коммунальной квартиры на Гороховой улице, дом 6, избили поздним вечером в воскресенье. Спустя несколько часов его госпитализировали в Александровскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозна, переломом основания черепа, раной губы и ушибом мочки. В состоянии средней тяжести его поместили в отделение черепно-лицевой хирургии.

Его обидчика задержали утром 20 июня. Как выяснилось, 37-летний мужчина набросился с кулаками на соседа во время внезапно возникшего конфликта.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанного поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Волховском районе рабочего затянуло под буровую установку и оторвало руки.