В Волховском районе рабочего затянуло под буровую установку и оторвало руки

В Волховском районе рабочего затянуло под буровую установку и оторвало руки. Фото: Baltphoto

В Волховском районе рабочего затянуло под буровую установку и оторвало руки. Фото: Baltphoto

Рабочий получил тяжелые травмы в садоводстве «Хрусталь» на территории Волховского района Ленинградской области во время работы с буром.

Несчастный случай произошёл во время бурения скважины на территории жилого массива Пупышево 19 июня около 17:50. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчину 33 лет затянуло под рабочую спираль буровой установки.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали травматическую ампутацию верхних конечностей, закрытую травму груди, перелом ребер, гемапневматорокс слева, пневматорокс справа, рваную рану головы и рваную рану брюшной полости слева.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ломоносовском районе злоумышленник уехал с места происшествия на автомобиле «Рено» болотного цвета.