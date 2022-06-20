В Ломоносовском районе разыскивают мужчину с оружием, скрывшемся на «Рено»

В Ломоносовском районе разыскивают мужчину с оружием, скрывшемся на "Рено". Фото: Pxhere

В Ломоносовском районе разыскивают мужчину с оружием, скрывшемся на "Рено". Фото: Pxhere

Злоумышленник уехал с места происшествия на автомобиле «Рено» болотного цвета.

В Ломоносовском районе 19 июня днем произошел конфликт со стрельбой напротив магазина. Как стало известно Gazeta.SPB, злоумышленнику на вид 40 лет. Он был одет в коричневую кофту, джинсы, черные ботинки и мел сзади кобуру.

Выяснилось, что около 14:20 у магазина вспыхнул конфликт между двумя гражданами, один из которых выстрелил в другого из неустановленного оружия, после чего сел в автомобиль болотного цвета и с места инцидента скрылся.

Правоохранители обнаружили на месте пару гильз калибра девять миллиметров от травматического пистолета и резиновую пулю. За медицинской помощью после произошедшего никто не обращался.

В настоящий момент полиция ищет автомобиль, на котором скрылся злоумышленник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в полях Гатчинского района мужчина наткнулся на труп своей жены с пробитой головой. По его словам, супруга ходила на это место гулять с собакой.