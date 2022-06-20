В Гатчинском районе мужчина нашел супругу с пробитой головой в поле

В полях Гатчинского района мужчина наткнулся на труп своей жены с пробитой головой.
Инцидент произошел в поселке Высокоключевой около 22:00. Как стало известно Gazeta.SPB, 59-летний мужчина обнаружил свою 46-летнюю супругу напротив дома11 по Большому проспекту.
По словам мужчины он вернулся домой около 22 часов вечера. Во дворе их дома, у будки, сидела собака с уличным поводком, при этом дверь дома была закрыта. Вечером женщина, как правило, гуляла с собакой в поле. Тогда мужчина пошел на место прогулки и нашел супруг без признаков жизни с телесными повреждениями в области головы.
Погибшая работала архитектором, а ее муж — сотрудником фирмы, занимающейся продуктами. Супружеская пара проживает недалеко от места, где было найдено тело мертвой хозяйки дома.
У женщины диагностировали травму голову. В настоящий момент труп направлен в морг для установки точной причины смерти.
Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.
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