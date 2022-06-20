В деревне Токкари после взрыва гранаты в жилом доме нашли труп пенсионера-инвалида

В деревне Токкари после взрыва гранаты в жилом доме нашли труп пенсионера-инвалида. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В деревне Токкари после взрыва гранаты в жилом доме нашли труп пенсионера-инвалида. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В воскресенье, 19 июня, в деревне Токкари Всеволожского района Ленобласти произошел взрыв в жилом доме. Позже на месте происшествия обнаружили погибшего 62-летнего пенсионера, который, по словам жены, был тяжело болен по части кардиологии.

Сообщение взрыве дежурная часть получила около 12:18. Как стало известно Gazeta.SPB, в жилом доме, предположительно, взорвалась граната. С места инцидента были изъяты ее фрагменты, а также незарегистрированные гладкоствольное самозарядное ружьё и обрез.

Труп петербуржца обнаружили на полу одной из комнат с повреждениями, характерными для разрыва гранаты. Тело направили в морг для установки точной причины смерти. В тот же день было возбуждено уголовное дело.

Погибшего пенсионера обнаружил его 35-летний сын, который является инвалидом 1 группы с онкологией. По предположениям Следственного комитета, мужчина может быть причастен к трагическому происшествию с пожилым отцом.

В настоящее время все детали и точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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