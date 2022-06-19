На крыше Храма Святой Великомученицы Екатерины нашли тело парикмахера

В Василеостровском районе на крыше храма нашли мертвое тело.

Мертвого мужчину обнаружили днем 18 июня. Как стало известно Gazeta.SPB, труп лежал на крыше Храма Святой Великомученицы Екатерины, располагающегося в Петербурге на Кадетской линии, 27.

О погибшем сообщили в полицию. По прибытию на козырьке церкви обнаружили мертвого мужчину на вид 30-35 лет с темными, вьющимися волосами, одетого в пальто черного цвета, футболку, брюки, носки и один ботинок.

Позже было установлено, что погибший является 28-летним парикмахером. Как он попал на крышу, — загадка.

Обстоятельства смерти устанавливаются. Все детали происшествия и причины произошедшего также выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на улице Маяковского неадекватный гражданин подходил к прохожим и приставлял к их лицам нож. Очевидцы поделились, что мужчина был явно не в себе.