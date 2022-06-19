На Маяковского петербуржец размахивал ножом и приставал к людям

Странный мужчина напугал жителей Петербурга вечером 18 июня.
На улице Маяковского неадекватный гражданин подходил к прохожим и приставлял к их лицам нож. Об этом рассказали в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП СПБ».
Очевидцы поделились, что мужчина был явно не в себе. Горожане оперативно вызвали полицию. На место прибыли правоохранительные органы и разобрались в произошедшем.
Сдаваться мужчина, конечно, не хотел, полиции пришлось столкнуться с активным сопротивлением. Несмотря на это буйного гражданина удалось задержать и увести к автомобилю. Судя по всему, пострадать в инциденте никто не успел.
Цели и причины странного поступка мужчины не указываются. Выясняются все детали произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что провели операцию ребенку, который травмировался на эскалаторе 17 июня ТРК «Невский» в Петербурге.