На Маяковского петербуржец размахивал ножом и приставал к людям

На Маяковского петербуржец размахивал ножом и приставал к людям. Фото: Baltphoto

На Маяковского петербуржец размахивал ножом и приставал к людям. Фото: Baltphoto

Странный мужчина напугал жителей Петербурга вечером 18 июня.

На улице Маяковского неадекватный гражданин подходил к прохожим и приставлял к их лицам нож. Об этом рассказали в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП СПБ».

Очевидцы поделились, что мужчина был явно не в себе. Горожане оперативно вызвали полицию. На место прибыли правоохранительные органы и разобрались в произошедшем.

Сдаваться мужчина, конечно, не хотел, полиции пришлось столкнуться с активным сопротивлением. Несмотря на это буйного гражданина удалось задержать и увести к автомобилю. Судя по всему, пострадать в инциденте никто не успел.

Цели и причины странного поступка мужчины не указываются. Выясняются все детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что провели операцию ребенку, который травмировался на эскалаторе 17 июня ТРК «Невский» в Петербурге.