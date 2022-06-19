Трехлетней петербурженке, которой зажевало пальцы на эскалаторе в ТЦ, сделали операцию

Трехлетней петербурженке, которая потеряла пальцы на эскалаторе в ТРК, сделали операцию. Фото: Pxhere

Трехлетней петербурженке, которая потеряла пальцы на эскалаторе в ТРК, сделали операцию. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге провели операцию ребенку, который травмировался на эскалаторе 17 июня ТРК «Невский».

В петербургском ТЦ пару дней назад произошел ужасный случай: трехлетняя девочка потеряла пальчики, которые зажевал эскалатор. Ребенку сделали операцию вчера, 18 июня, — удалили третью и четвертую фаланги. Об этом пишут «Невские Новости».

По словам мамы пострадавшей девочки, врачи пока не давали никаких прогнозов.

» Сделали вчера примерно в три часа дня. Хирург к нам пока не приходил. Я с дочерью в больнице нахожусь. Больница хорошая», — рассказала женщина.

В пресс-службе Педиатрического университета добавили, что травма у малышки была очень тяжёлой. Операционную бригаду возглавил ведущий микрохирург, крупнейший специалист по травмами детской кисти в России Роман Полозов. Также девочку лечила и наркозно-реанимационная бригада.

Была проведена работа по формированию двух пальцев и реконструкции сухожилия для восстановления сгибательной функции. Отмечается, что операция была уникальной по компетенции. По ранее проведенным практикам предполагается максимально благоприятный исход.

«РГ» со ссылкой на прокуратуру Петербурга, что по факту происшествия начата проверка, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований безопасности на эскалаторе в ТЦ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительные органы Петербурга устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал семилетний мальчик.