Семилетний мальчик попал под машину во дворе на Ленинском

Семилетний мальчик попал под машину во дворе на Ленинском
Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: pixabay

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадал семилетний мальчик.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 18:30 во дворе дома на Ленинском проспекте. Автомобиль Hyundai Matrix сбил ребенка, который гулял там без сопровождения взрослых.

Бригада скорой помощи доставила мальчика в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Его состояние оценивают как средней тяжести.

За рулем легковушки находился 58-летний водитель. В последние годы на его счету ни одного нарушения ПДД.

Проводится проверка, детали дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпино мужчина задержан за стрельбу по пьяной компании во дворе.

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Семилетний мальчик попал под машину во дворе на Ленинском