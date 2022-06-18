В Колпино мужчина задержан за стрельбу по пьяной компании во дворе

Стрельба произошла во дворе на бульваре Трудящихся. Фото: google.maps

Стрельба произошла во дворе на бульваре Трудящихся. Фото: google.maps

В Колпино задержали местного жителя, который устроил стрельбу из аэрозольного пистолета в своем дворе.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел вечером 16 июня во дворе дома на бульваре Трудящихся, 8. Полицию сначала вызвал 35-летний житель этого дома, который сообщил о шумной компании, распивающей алкоголь под окнами. Дожидаться правоохранителей он, по всей видимости, не стал. В ходе конфликта он достал аэрозольный пистолет и выстрелил в лицо 55-летнему мужчине.

Пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт с ушибом и ссадиной левой щеки. После оказания медицинской помощи его отпустили.

Стрелок задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцу выстрелили в живот во время драки на улице Турку.