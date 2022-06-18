Петербуржцу выстрелили в живот во время драки на улице Турку

Петербуржцу выстрелили в живот во время драки на улице Турку
Драка со стрельбой произошла на улице Турку. Фото: google.maps

Неизвестные избили петербуржца, а после выстрелили ему в живот во время конфликта во Фрунзенском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, медиков и полицию вызвал сам 35-летний пострадавший. Он сообщил в службу «112», что его избили неизвестные у дома на улице Турку, 1/2.

Прибывшие правоохранители выяснили, конфликт произошел около 13 часов из-за оплаты проезда. Неизвестные сначала избили пострадавшего, а после один из них выстрелил ему в живот и скрылся. С места происшествия изъяли кепку и банковскую карту.

Мужчину госпитализировали с непроникающим ранением живота и ожогом второй степени.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сожитель убил петербурженку ударом по голове в квартире на Просвещения.

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