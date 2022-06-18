Сожитель убил петербурженку ударом по голове в квартире на Просвещения

На севере Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах убийства петербурженки.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 22 часа в квартиру на проспекте Просвещения, дом 24/2, вызвали полицию с сообщением о трупе.

На месте выяснилось, что труп принадлежит 49-летней хозяйке квартиры. На ее теле зафиксированы ушиб теменной области и синяки на руках.

По подозрению в убийстве задержали сожителя погибшей — 68-летнего безработного мужчину. Его доставили из квартиры в отдел полиции, где стражи порядка составили административный протокол за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гатчине пассажир с ножом угрожал таксисту и похитил у него мобильный телефон.