В Гатчине пассажир с ножом угрожал таксисту и похитил у него мобильный телефон

В Гатчине пассажир с ножом угрожал таксисту и похитил у него мобильный телефон. Фото: unsplash

В Гатчине пассажир с ножом угрожал таксисту и похитил у него мобильный телефон. Фото: unsplash

В Гатчинском районе Ленобласти произошло нападение на таксиста.

В ночь с 15 н 16 июня 56-летний водитель такси подвергся нападению пассажира. Как стало известно Gazeta.SPB, по этому инциденту уже задержан 18-летний подозреваемый, который ранее уже был осужден по статье грабеж в 2019 и 2020 годах. Он был освобожден условно-досрочно из мест лишения свободы.

Около 01:30 через мобильное приложение мужчина получил заказ от дома 18 по улице Молодежная до Гатчинской КМБ. Позже, уже по прибытию на место пассажир, угрожая ножом, потребовал, чтобы таксист снял с пальца кольцо. Мужчина испугался и выбежал из автомобиля, после чего злоумышленник похитил принадлежащий заявителю мобильный телефон, вышел из машины и скрылся с места происшествия. В общей сложности материальный ущерб составил 4000 рублей.

В четверг, 16 июня было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Оказалось, что задержанный подозреваемый гражданин в настоящий момент под административным надзором не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге задержан 29-летний гражданин, который без соглашения запусти квадрокоптер в зоне проведения Петербургского международного экономического форума.