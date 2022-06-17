За запуск квадрокоптера в зоне ПМЭФ мужчина может получить 50 тысяч рублей штрафа

За запуск квадрокоптера в зоне ПМЭФ мужчина может получить 50 тысяч рублей штрафа. Фото: Pxhere

За запуск квадрокоптера в зоне ПМЭФ мужчина может получить 50 тысяч рублей штрафа. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге задержан 29-летний гражданин, который без соглашения запусти квадрокоптер в зоне проведения Петербургского международного экономического форума.

Вчера, 16 июня, около 14: 00 при патрулировании территории по охране мероприятия ПМЭФ в поселке Шушары у дома № 11 на Старорусском проспекте правоохранительные органы задержали гражданина, осуществляющего управление квадрокоптером. Как стало известно Gazeta.SPB, зачем он это делал, мужчина объяснить не смог.

Гражданин был доставлен доставили в отдел полиции, где его опросили и отпустили под обязательство и явке. Нарушитель может быть привлечен к ответственности по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства». Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 78-летняя петербурженка стала жертвой телефонного мошенника. За два дня женщина перевела на указанные злоумышленником счета более 1 млн рублей.