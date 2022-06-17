В Выборгском районе пенсионерка за два дня потеряла более млн рублей

В Выборгском районе пенсионерка за два дня потеряла более млн рублей. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Выборгском районе пенсионерка за два дня потеряла более млн рублей. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пожилая 78-летняя петербурженка стала жертвой телефонного мошенника. За два дня женщина перевела на указанные злоумышленником счета 1 060 000 рублей.

В правоохранительные органы женщина обратилась 16 июня. Как стало известно Gazeta.SPB, мошенник, представившись неким Давыдовым Сергеем Николаевичем, первый раз побеспокоил гражданку 21 мая около 12 часов дня. После он звонил еще раз на следующий день.

Сначала он убедил женщину под предлогом сохранности денежных средств обналичить 760 000 рублей с принадлежащего банковского счета, а после перевести их на указанные счета через другой банкомат. На следующий день пенсионерка проделала аналогичную операцию с 300 000 рублей и внесла их на продиктованный счет через третий банкомат. В общей сложности материальный ущерб составил 1 060 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионерка из Красногвардейского района Санкт-Петербурга осталась без 7 млн рублей.