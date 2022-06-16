В Красногвардейском районе пенсионерка вложилась в акции и потеряла более 7 млн

В Красногвардейском районе пенсионерка вложилась в акции и потеряла более 7 млн. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Красногвардейском районе пенсионерка вложилась в акции и потеряла более 7 млн. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Этот раз петербургские мошенники решили примерить на себя роль тех, кто убеждает вложиться в акции. В результате пенсионерка из Красногвардейского района Северной столицы осталась без 7 млн рублей.

О произошедшем женщина с проспекта Наставников рассказала полиции 15 июня. Как стало известно Gazeta.SPB, злоумышленники не давали спокойно жить женщине с 23 апреля по 19 мая 2022 года. Они звонили с разных номеров и убеждали пострадавшую вложиться в акции «Газпром».

В конце концов женщина сдалась, — перевела на указанные злоумышленниками счета 7 046 059 рублей, а после поняла, что ничего хорошего дальше не произойдет.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все другие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в полицию 8 июня обратилась 57-летняя женщина, заявившая, что из ее дома во Всеволожском районе злоумышленники украли 1 200 000 рублей, находившиеся в шкафу.