Во Всеволожском районе из двухэтажного дома пенсионерки мошенники вынесли 1,2 млн

В правоохранительные органы 8 июня обратилась 57-летняя женщина, заявившая, что из ее дома во Всеволожском районе злоумышленники украли 1 200 000 рублей, находившиеся в шкафу.

По словам женщины, проживающей в деревне Лиголамби на улице Боровой, пропажу сумки она заметила в среду около 11:30. Как стало известно Gazeta.SPB, заявительница хранила денежные средства в сумке, лежавшей на полке шкафа.

Денежные средства из двухэтажного частного дома, действительно, исчезли, вот только никаких повреждений на окнах или замке полиция не нашла. На месте происшествия нет видеонаблюдения, зато получилось изъять следы пальцев рук и биоматериалы.

Сегодня, 9 июня, было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящий момент все детали происшествия уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Центральном районе Петербурга произошла кража ювелирных изделий на крупную денежную сумму у пенсионерки.