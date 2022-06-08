Петербурженка уехал на дачу, а когда вернулась обнаружил пропажу украшений на 10 млн

Петербурженка уехал на дачу, а когда вернулась обнаружил пропажу украшений на 10 млн. Фото: Pexels

Петербурженка уехал на дачу, а когда вернулась обнаружил пропажу украшений на 10 млн. Фото: Pexels

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошла кража ювелирных изделий у пенсионерки на крупную денежную сумму.

Пятидесятивосьмилетняя женщина обратилась в полицию 7 июня. Как стало известно Gazeta.SPB, гражданка рассказала, что 5 июня уехала загород, а когда вернулась домой на Апраксин переулок, 7, обнаружила пропажу всех своих ювелирных изделий из шкатулки.

Известно, что квартира пенсионерки располагается 3 этаже пятиэтажного дома. Видеонаблюдение на месте происшествия нет, а помещение охранной сигнализацией не оборудовано. Тем не менее с места преступления изъяли следы пальцев рук.

В общей сложности украденные ювелирные изделия оцениваются в 10 миллионов рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе у главного врача больницы поликлиники №63 украли украшений на 4 540 000 рублей, а также похитили денежные средства в чистом виде суммой 1 100 000 рублей.